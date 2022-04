Dialogue au Tchad: le comité d'organisation planche sur l'agenda et la liste des participants

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Est-ce la dernière ligne droite pour la tenue du dialogue inclusif, prévu le 10 mai prochain malgré des voix de plus en plus nombreuses qui demandent son report pour éviter l'exclusion des mouvements politico-militaires qui négocient en ce moment avec le pouvoir de transition à Doha au Qatar ? Pour le comité d’organisation, il reste en tout cas le plus délicat à faire : déterminer l'agenda et la liste des participants.