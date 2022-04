Les rebelles burundais refusent les exigences du mini-sommet de Nairobi

Vue aérienne d'Uvira, en RDC, devenue la base des rebelles RED - Tabara. Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Lors du mini-sommet consacré à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo jeudi 21 avril à Nairobi, les chefs d'État du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda ont décidé de soutenir Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armés qui y sévissent. Le président burundais a lancé un appel aux groupes armés burundais, qu'il avait qualifiés de « criminels », à déposer les armes et à rentrer. Un message qui ne passe pas pour le principal groupe rebelle burundais, le RED - Tabara.