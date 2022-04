RDC: tensions communautaires, sujet tabou lors d'une table ronde à Lubumbashi

Le centre-ville de Lubumbashi, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 13 janvier 2021 (image d'illustration). AFP - SAMIR TOUNSI

RFI

Les travaux de latTable ronde sur la réconciliation intercommunautaire, lancés vendredi dernier, se poursuivent à Lubumbashi avec, ce lundi 25 avril, les gouverneurs des provinces du Kasaï et du Katanga. Loin des micros et caméras, les discussions ont porté sur ces tensions récurrentes entre communautés Katangaises et Kasaienne. Officiellement, toutes les délégations nient l’existence de telles tensions et préfèrent se focaliser sur la gestion des moto-taxis, souvent associées au parti UDPS du président Tshisekedi, lui-même originaire du Kasaï.