Burundi: le rappeur Olegue emprisonné à cause d'une chanson qualifiée de «blasphématoire»

Olegue, rappeur burundais, a été mis en prison par les autorités de son pays à cause d'une chanson jugée "blasphématoire". (illustration) © iStock/caesargfx

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Olegue, étoile montante du rap burundais, a été écroué mercredi 27 avril à la prison centrale de Bujumbura, après deux semaines de garde-à-vue. La justice reproche à ce jeune rappeur de 20 ans, qui aime casser les codes et chante cru dans une société très chrétienne et très attachée aux traditions, une vidéo jugée « blasphématoire » pour l'église catholique et contraire « aux bonnes mœurs ». Ce n'est pas la première fois qu'il est ainsi dans le collimateur des autorités.