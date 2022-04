Cameroun: une incursion de l’armée fait 8 morts, dont un civil, dans la zone anglophone

Des soldats de l'armée camerounaise en faction à Bamenda (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Cameroun, les violences dans les régions à majorité anglophone entre l'armée gouvernementale et des groupes séparatistes se poursuivent. Ce lundi 25 avril, une incursion de l’armée a fait 8 morts à Guzang, dans la région du Nord-Ouest, à une cinquantaine de km de la capitale régionale Bamenda. Ce village se trouve dans une zone réputée contrôlée par les mouvements armés. Les soldats auraient investi les lieux et tué 7 éléments armés et 1 civil.