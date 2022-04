Le Burkina Faso et la Guinée demandent à la Cédéao plus de temps pour organiser leur transition

Les drapeaux des pays membres de la Cédéao lors d'un sommet de l'organisation à Accra, au Ghana, le 3 février 2022. AFP - NIPAH DENNIS

RFI

Le 25 avril, l'ultimatum fixé par la Cédéao au Burkina Faso et à la Guinée pour fixer des chronogrammes de transition a expiré. Mais Ouagadougou et Conakry demandent un peu plus de temps pour, officiellement, poursuivre leurs consultations.