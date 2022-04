Côte d'Ivoire: l'école Paul-Langevin obtient gain de cause dans son contentieux foncier

Vue de Marcory, dans la banlieue d'Abidjan. (illustration) AFP/Sia Kambou

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le bras de fer judiciaire que se livrent depuis des années les gérants de l’école Paul-Langevin de Marcory, l'un des quartiers résidentiels d'Abidjan, et l’homme qui revendique la propriété du terrain sur lequel elle est construite, connaît son épilogue. La justice vient d’annuler le titre de propriété frauduleux et de reconnaître que le terrain appartient bien à l’État. L’école n’est plus menacée d’expulsion.