RDC: une nouvelle campagne de vaccination contre Ebola lancée à Mbandaka

Des infirmières de l'OMS administrent le vaccin Ebola à un médecin local de la ville de Mbandaka, le 21 mai 2018. Junior D. KANNAH / AFP

Le ministère de la Santé et ses partenaires ont lancé, mercredi 27 avril, une campagne de vaccination dans la ville de Mbandaka, dans la province de l’Équateur, au Nord de la RDC. L’objectif est de stopper le plus rapidement possible l’épidémie d’Ebola qui a déjà fait deux morts depuis le 21 avril. La précédente épidémie dans cette province remonte à 2020.