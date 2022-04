L'ONU «profondément consternée» par la suspension définitive de RFI et France 24 au Mali

Le siège de France Médias Monde, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. RFI/Anthony Ravera

Texte par : RFI

L'Organisation des Nations unies s'est dite « profondément consternée » par la suspension définitive de RFI et France 24 par l'autorité de transition au Mali. Elle demande à la junte d'annuler de cette interdiction et s'inquiète devant ces « actions qui limitent la liberté de la presse et la liberté d'expression ».