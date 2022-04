Sénégal: le gouvernement détaille ses mesures de soutien économique aux ménages

Trois thèmes ont été abordés lors d'une rencontre entre la presse et le gouvernement : les 100 jours du Train Express régional (TER), les questions d’actualité dans le domaine de la santé et les conséquences de la crise ukrainienne, alors que le président Macky Sall venait d’annoncer la distribution de 43 milliards de francs CFA pour près de 543 000 ménages.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Face à la crise ukrainienne, qui succède à la crise du Covid-19, le gouvernement a décidé d’envoyer un appui direct de 80 000 francs CFA (120 euros) à chacun des plus de 542 000 ménages en difficulté, 43 milliards de francs CFA (65,7 millions d’euros) au total. « Ces montants-là vont contribuer à améliorer leur revenu » et seront envoyés « par voie électronique », explique Oumar Guèye, ministre et porte-parole du gouvernement. « Il faut replacer cela dans le cadre d'une solidarité nationale. »

Le ministre a aussi rappelé que le gouvernement travaille à éviter une hausse des prix des denrée de première nécessité ou des hydrocarbures. Pour cela, l’État avait déjà annoncé qu’il renonçait ou réduisait la taxe de certains produits.

« Ce sont des mesures que nous pouvons appeler les filets sociaux. Ceux qui ont la chance d'avoir des salaires au Sénégal sont un nombre insignifiant par rapport à la grande masse de la population, qui est dans le monde rural, qui sont dans des situation un peu difficiles. Nous devons aussi penser à cette frange beaucoup plus importante : faire en sorte que les personnes les plus démunies puissent ne pas subir de plein fouet les effets de cette crise. »

La distribution des aides aux ménages les plus pauvres sera officiellement lancée le 10 mai prochain.

