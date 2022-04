Bénin: un élu souhaite une pension pour les ex-députés, le président Talon s'y oppose

Le président béninois Patrice Talon, à Paris, le 9 novembre 2021. © AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Polémique au Bénin autour d’une proposition de loi d’un député qui plaide pour une pension parlementaire pour les anciens députés. Patrice Talon est contre et l’a dit publiquement. Du coup, on s’interroge sur la suite du parcours de la proposition au sein de l’hémicycle. Le chef de l’Etat est en même le patron de la majorité et celui dont le gouvernement décide de tout financement.