1er-Mai au Burkina: salaires, sécurité et libertés démocratiques au cœur des revendications

Vue du centre-ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. AFP PHOTO/ SIA KAMBOU

RFI

Au Burkina Faso, les travailleurs ont marché ce 1er mai pour dénoncer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles et collectives, et pour demander une amélioration de leurs revenus. Réouverture des mines fermées suite à la menace terroriste, sécurité des populations et leurs biens et lutte contre la corruption sont également les points de revendication des syndicats.