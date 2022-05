Au Maroc, un accord sur l’augmentation du salaire minimum marque le 1er-Mai

Les mesures prises par le gouvernement marocain s'inscrivent dans un contexte de tension économique (illustration). Getty Images/appassionato fotografo viaggiatore

Texte par : RFI

Alors que le royaume chérifien fait face à une hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants accentués par la guerre en Ukraine, l'accord scellé par le gouvernement et les principales organisations syndicales et le patronat prévoit notamment de revaloriser de 10% le salaire minimum.