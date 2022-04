Madagascar: tensions et négociations entre QMM et les riverains de Fort Dauphin,

Extraction d'ilménite sur la côte sud de Madagascar, dans la ville de Fort Dauphin (photo d'archives). AFP/Roberto SCHMIDT

L’exploitation d’ilménite effectuée par l’entreprise QMM, filiale de l’entreprise Rio Tinto et détenue à 20% par l’État malgache, est une nouvelle fois au coeur de la polémique : à la mi-février, le bassin d’eaux usées de l’usine se serait déversé dans le cours d’eau qui longe plusieurs villages voisins. Un incident qui a conduit à cette semaine de pourparlers entre QMM et les riverains, et à des barrages d’axe routiers par ces derniers qui s’estiment lésés.