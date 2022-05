Mineurs piégés au Burkina: le Premier ministre burkinabè promet une accélération du sauvetage

Les opérations de pompage menées par la compagnie canadienne Trevali n'ont toujours pas permis d'atteindre les huit mineurs piégés par les inondations il y a deux semaines dans la mine de zinc de Perkoa (centre-ouest). Ce dimanche après-midi, les familles des mineurs ont reçu la visite du Premier ministre Albert Ouédraogo.

Publicité Lire la suite

Les familles des mineurs ont fait part de leur inquiétude au Premier ministre. Elles n'ont pas de nouvelles de leurs proches depuis que la mine a été inondée.

« Nous sommes inquiets, nous n'avons pas de signe de vie. Avant l'inondation, il communiquait avec le système de radio, mais juste après l'inondation, ce système de radio a été coupé et on n'arrivait plus à communiquer avec les personnes sous la mine, raconte leur porte-parole Antoine Bama, dont le petit frère est toujours coincé à plus de 700 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on en est toujours au pompage de l'eau pour avoir accès à la deuxième chambre de sauvetage. Ils disent qu'il est probable que les personnes s'y trouvent. »

La première chambre de sauvetage était vide. Afin d'atteindre la deuxième chambre souterraine, Albert Ouédraogo a promis que tout serait mis en œuvre pour que les opérations de pompage s'achèvent avant mercredi soir.

Les familles, qui estimaient le sauvetage trop lent, ont porté plainte jeudi contre X, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Elles attendent qu'une aide psychologique se mette en place, et que le salaire des mineurs puisse leur être versé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne