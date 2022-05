Inflation: en Ouganda, la sobriété s'impose aux festivités de la fin du ramadan

En Ouganda, les musulmans commencent à préparer les célébrations de ce lundi 2 mai pour fêter l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de ramadan. Mais cette année, les festivités seront pour beaucoup d’entre eux sous le signe de la sobriété. L’augmentation des prix de certains produits essentiels et surtout de l’essence impacte largement les retrouvailles en famille. Reportage dans le quartier populaire de Kikoni, dans la capitale Kampala.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud

Entourée de ces quatre petits-enfants, Muwanga n’attend pas avec autant d’impatience que d’habitude les célébrations de l’Aïd el-Fitr. « Ce ne sera pas un jour spécial cette année. On va prier, mais c’est tout, toute la famille ne sera pas réunie ici comme d’habitude. Beaucoup de proches qui habitent loin, ne vont pas pouvoir venir parce que les transports coûte trop cher, c’est le cas de mon fils par exemple. »

C’est la première fois que la famille ne sera pas réunie pour fêter la fin de ramadan. Cette année, Muwanga ne s’est même pas rendue au marché pour tout préparer. « Je suis toujours l’hôtesse des repas de fêtes, mais comme cette année, beaucoup ne viendront pas et que je n’ai pas les moyens d’acheter ce qu’il faut, je vais juste devoir célébrer l’Aïd chez l’une de mes voisines. »

Au coin de la rue, Suleyman Isuboga, lui aussi, ne fêtera pas la fin du jeûne comme les années précédentes. En cause, comme pour la famille de Muwanga : la flambée des prix, et notamment de l’essence. « Je travaille comme moto-taxi, et les prix de l’essence ont tellement augmenté que je peux à peine nourrir ma famille maintenant. Donc pour l’Aïd, on mangera juste un repas classique, il n’y aura pas de vraies célébrations. »

En Ouganda, les prix de l’essence, qui ont augmenté de 34% l’année dernière, continuent de grimper depuis janvier, tout comme les prix de produits de première nécessité, comme le savon ou l’huile de cuisine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne