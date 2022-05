La France s'apprête à donner ses garanties pour l'extradition de François Compaoré au Burkina

François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabè Blaise Compaoré. (Image d'illustration) Ahmed OUOBA / AFP

Au Burkina Faso, le coup d’État du 23 janvier a repoussé la possible extradition de François Compaoré. La Cour européenne des droits de l’homme qui a stoppé cette procédure en août dernier a en effet demandé aux autorités françaises et par ricochet aux nouveaux dirigeants du Burkina Faso de réitérer les garanties exigées pour permettre l’extradition du frère de l’ancien chef de l’État. La France a demandé et obtenu un délai, l’État a jusqu’à ce mardi 3 mai pour le faire.