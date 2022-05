Congo-B: l'opposition répond au Premier ministre sur la gouvernance électorale

Nous répétons que les élections législatives de 2022 se tiendront, si elles se tiennent, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Le problème de la participation, nous souhaitons que ce soit dans le cadre d’une élection libre, démocratique et transparente, je pense et je l’ai déjà dit, nous aurons probablement une convention avant cette élection, je ne pense pas que cette convention nous déciderait à aller à cette élection.