Mali: la remise en cause des accords de défense, nouvel épisode de la tension avec la France

Des militaires français de l'opération Barkhane à Gossi, au Mali, en avril 2022. REUTERS - PAUL LORGERIE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La junte malienne a « dénoncé », ce lundi 2 mai 2022, les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La décision a été notifiée par le ministère malien des Affaires étrangères au chargé d’affaires de l’ambassade de France à Bamako. Elle intervient alors que les soldats français et européens sont en train de quitter le pays et marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays.