Côte d’Ivoire: en proie aux difficultés économiques, la presse se tourne vers internet

Kiosque à journaux à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 24 mars 2020. © ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Côte d’Ivoire gagne 29 places au classement RSF publié ce mardi 3 mai, se retrouvant à la 37ᵉ place. Mais sur le plan économique, la presse se porte mal. Quotidiens et hebdomadaires connaissent tous une situation catastrophique. En 10 ans, le chiffre d'affaires de la presse s’est effondré de plus de 70%. Les patrons de presse tirent la sonnette d’alarme et tentent de sauver leurs titres, notamment en regardant vers internet pour trouver un modèle économique.