Afrique du Sud: un film sur le meurtre de l’anti-apartheid Dulcie September veut relancer l’enquête

L'affiche du film «Murder in Paris», du réalisateur Enver Samuel, autour de l'assassinat de l'activiste anti-apartheid Dulcie September à Paris en 1988. © Enver Samuel

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de 30 ans après l’assassinat à Paris de Dulcie September, le documentaire Murder in Paris revenant sur l’affaire a été projeté mercredi 4 mai à la résidence de l’ambassadeur de France à Pretoria. Le 29 mars 1988, la représentante sud-africaine en France de l’ANC, le parti de Nelson Mandela, était abattue devant ses bureaux de cinq balles dans la tête. Alors que l’affaire a été classée sans suite par la justice française, et les auteurs du crime jamais formellement identifiés, les réalisateurs veulent la réouverture du dossier.