Guinée: le FNDC présente au procureur de nouvelles preuves contre Alpha Condé

Alpha Condé, ici en meeting à Kissidougou en Guinée forestière, le 12 octobre 2020. Carol Valadee/RFI

RFI

En Guinée-Conakry, le FNDC a déposé mercredi 4 mai une nouvelle série de preuves contre le régime d’Alpha Condé, au procureur général pour faciliter la tâche de l’instruction. Le mouvement était en pointe dans la crise de 2019-2020 et les manifestations contre un troisième mandant de l’ancien président. Le groupe avait porté plainte contre l’ex-chef d’État et la répression sanglante du mouvement de protestation. Le procureur général a alors ouvert une enquête contre Alpha Condé et 26 autres hauts responsables pour assassinat, torture ou encore enlèvement.