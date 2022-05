Les politiques maliens divisés autour de la dénonciation des accords de défense avec la France

Cette transition n’a aucune légitimité de rompre les accords signés par un gouvernement démocratiquement élu. Ce gouvernement ne représente pas les Maliens, donc je pense que s’il voudrait vraiment rompre les accords avec la France, il devrait laisser cette question au gouvernement prochain, un gouvernement démocratiquement élu. C’est très dangereux parce qu’aujourd’hui on a besoin de tous nos partenaires, dont la France et tous les autres, vu l’insécurité grandissante, et c’est encore dangereux parce que ce n’est pas le rôle de la transition de rompre ces accords-là. On doit se rappeler que c’est la France qui a libéré le Mali et je profite pour rendre hommage aux soldats français, maliens et d’autres nations qui se sont sacrifiés pour libérer le Mali. Le slogan que vous voyez aujourd’hui au Mali, "à bas la France", cela ne représente pas sincèrement les Maliens.