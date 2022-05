Netflix, le sauveur de Nollywood, le cinéma nigérian?

La nouvelle série de Netflix, Blood sisters. © Netflix

Texte par : RFI

La première série nigériane coproduite avec le géant du streaming Netflix sort ce 5 mai 2022. Blood Sisters est un thriller qui met en scène Sarah et Kemi, deux amies obligées de prendre la fuite après que l'une a tué le mari violent de l'autre. Coproduite avec le studio nigérian Ebony Life, la série est le fruit de la nouvelle stratégie de Netflix qui souhaite s'implanter sur le continent. Et Nollywood, l'industrie du cinéma nigérian et ses plus de 1 500 films produits par an, semblait être le terrain de jeu parfait.