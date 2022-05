Sénégal: le procès de l’affaire «Astou Sokhna» s’ouvre avec l’interrogatoire des sages-femmes

Six sages-femmes sont devant la justice depuis jeudi 5 mai à Louga au Sénégal dans l’affaire « Astou Sokhna », du nom de cette femme enceinte de 9 mois décédée en couches à l’hôpital de Louga. Les professionnelles sont inculpées pour « non-assistance à personne en danger », avec la famille de la défunte dénonçant des négligences du personnel de la maternité. Mais pour la défense, ces poursuites sont injustes.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Louga, Charlotte Idrac

La salle d’audience était comble pour l’ouverture de l’audience dès 9h (TU), beaucoup de personnes devant rester debout pour y assister.

D’abord tour à tour, les six sages-femmes, avec les cheveux entourés de foulards colorés, ont été interrogées par le président du tribunal et les nombreux avocats : « À quelle fréquence avez-vous surveillé Astou Sokhna après son admission à la maternité ? » ; « Saviez-vous que la patiente avait des antécédents et que c’était une grossesse à risque ? » ; « Saviez-vous qu’une césarienne était programmée le lendemain ? ». Soit des questions qui peuvent être résumées par « avez-vous fait ce qu’il fallait ? »

Aucune ne reconnaît la non-assistance à personne en danger, elles assurent que le protocole a été respecté et qu’au moment de leur visite, Astou Sokhna « n’était pas dans un état inquiétant ».

Du côté des parties civiles, le mari de la victime a évoqué l’indifférence, voire les propos malveillants des sages-femmes à l’endroit de son épouse. La mère d’Astou Sokhna, quelque peu floue, mais combative, a aussi pointé du doigt les sages-femmes, au sens figuré comme au sens propre.

« Injuste » pour les soutiens des prévenues, notamment les représentants des syndicats de professionnels de santé, qui insistent sur les conditions difficiles de travail des sages-femmes, qui se sont mobilisées dans le calme aux abords du Palais de justice. Ce dernier est sous haute surveillance policière.

► À lire aussi : Procès des sages-femmes dans l’affaire «Astou Sokhna»: le drame de la mortalité maternelle au Sénégal

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne