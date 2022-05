Tchad: quel délai pour la transition après le nouveau report du dialogue national?

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement tchadien a accepté de repousser sine die le dialogue national qui devait s'ouvrir la semaine prochaine, afin de permettre la conclusion avec les groupes politico-militaires des négociations de Doha. Ce troisième report acte un peu plus l'impossibilité de conclure la transition dans le délai de 18 mois, qui avait fait l'objet d'un accord avec l'Union africaine et les partenaires du pays. Si l'annonce du report a été unanimement saluée comme la seule solution possible, la suite du processus est encore incertaine.