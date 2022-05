Côte d’Ivoire: des initiatives pour insérer les travailleurs handicapés dans un marché difficile

En Côte d'Ivoire, la grande majorité des personnes en situation de handicap n'ont pas d'emploi. Ici, une d'entre elles mendie à Abidjan, le 26 avril 2019. © Sia Kambou / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Côte d’Ivoire compterait entre 500 000 et 900 000 les personnes en situation de handicap, selon les sources, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé. La grande majorité n’a pas d’emploi, car l’insertion des handicapés dans la société ivoirienne et dans le monde du travail en particulier reste très difficile. Mais la société civile veut changer cette réalité et mieux les insérer dans le marché du travail à partir de plusieurs initiatives.