RDC: la police disperse la manifestation de l'opposition devant l'Assemblée nationale

Audio 01:25

Des policiers lors de la manifestation de l'opposition, devant le Palais du Peuple à Kinshasa, le 6 mai 2022. © Pascal Mulegwa/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La police a dispersé, ce vendredi matin 6 mai, une manifestation de l’opposition et de la société civile devant le Parlement à Kinshasa pour exiger un consensus politique sur les réformes électorales en cours alors que l’Assemblée nationale a déjà déclaré « recevable » une proposition de loi dans ce sens. La manifestation était organisée à l’initiative des forces sociales et politiques, une plateforme appelée « bloc patriotique » regroupant des mouvements citoyens, les organisations des laïcs catholiques et protestants ainsi des partis d'opposition, y compris ceux de la coalition de l’ex-président Joseph Kabila et Lamuka de Martin Fayulu.