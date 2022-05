RDC: un an après son début, l’état de siège dans l’Est critiqué pour son bilan mitigé

Un monument célébrant l'état de siège dans le Nord-Kivu et l'Ituri, à Goma, le 5 mai 2022. © Coralie Pierret / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a un an jour pour jour, le 6 mai 2021, deux provinces de l’est de la République démocratique du Congo étaient placées sous état de siège. Cela pour sécuriser et en finir avec la centaine de groupes armés qui sèment la terreur dans la région depuis plus de 25 ans. Un an après l’instauration de ce régime sécuritaire exceptionnel qui donne les pleins pouvoirs aux militaires, la population et la société civile du Nord-Kivu et de l’Ituri attendent toujours les résultats.