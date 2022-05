Burkina Faso: des manifestants demandent la libération du lieutenant-colonel Zoungrana

Accusé au début du mois de janvier de tentative de coup d’État contre le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, il avait été interpellé avec plusieurs sous-officiers. Depuis lors, il est incarcéré à la maison d’arrêt et de correction des armées.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Les manifestants sont partis de la maison du peuple pour rejoindre le tribunal militaire de Ouagadougou, aux cris de « libérez le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana ». Pour Martin Kobendé, cette première manifestation est une alerte adressée aux autorités sur le sort du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. « D'abord, il est accusé de tentative de coup d'État et à notre grande surprise, on amène d'autres charges et on le maintient toujours à la Maca [Maison d'arrêt et de correction des armées, NDLR]. Des enquêtes ont été faites sur ces charges et nous demandons que la justice soit faite. »

Accusé de complot contre le pouvoir de l’ex-président Roch Marc Christian Kaboré, de détournement de biens, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, l’officier est incarcéré depuis le 10 janvier 2022. Le ministre des Armées, le général Aimé Barthelemy Simporé, avait expliqué que les présumés complotistes avaient été dénoncés par un soldat.

Pour ce collectif, la place du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est plutôt sur le front de la lutte contre le terrorisme : « Nous pensons que si rien n'est fait d'ici deux semaines, nous allons encore ressortir, et cette fois-ci massivement. Il ne faudrait pas qu'ils disent qu'ils ne sont pas au courant de cela. Qu'ils libèrent notre chef de guerre aussi vite que possible parce qu'on a vraiment besoin de lui pour libérer le pays. »

Les manifestants entendent user d’autres moyens pour se faire entendre, si rien n’est fait dans l’immédiat, pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana.

