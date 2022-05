Congo-B: les élections législatives et locales fixées au 10 juillet

Une électrice vote lors des dernières présidentielles, à Brazzaville, le 21 mars 2021 (Image d'illustration). © ALEXIS HUGUET/AFP

Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a fixé jeudi, en conseil des ministres, la date des élections législatives et locales au 10 juillet 2022. Les législatives sont un scrutin à deux tours. Mais, la date du second tour reste à déterminer. D'ores et déjà, la majorité et la principale formation de l’opposition entendent prendre part à ces scrutins, tandis qu’une partie de l’opposition envisage de les boycotter.