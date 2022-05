Les compagnies aériennes nigérianes menacent de suspendre leurs vols

Une organisation représentant les compagnies domestiques a justifié cette annonce en pointant l'augmentation des prix du kérosène qui se sont envolés ces derniers mois, notamment du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette menace pourrait être appliquée à partir de ce lundi 9 mai.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Au Nigeria, vaste pays rongé par l'insécurité, l'avion reste le moyen le plus sûr et le plus efficace de se déplacer entre les grandes villes. Mais avec la multiplication par quatre du prix du kérosène ces derniers mois, les compagnies aériennes locales ont vu leurs coûts d'opération augmenter de 95%.

Elles n'ont donc plus d'autres choix que d'arrêter de voler « jusqu'à nouvel ordre », à moins de faire exploser leurs tarifs. Mais dans un contexte économique déjà très difficile pour la population, une telle décision serait contreproductive, selon l'association des opérateurs aériens.

► À lire aussi : Énergie: privé d'électricité, le Nigeria fait face à une crise sans précédent

L'annonce de l'association des opérateurs aériens nigérians a provoqué de nombreuses réactions tout au long du week-end. Le ministre de l'Aviation a notamment mis en garde contre « l'effet multiplicateur de l'arrêt des opérations sur les Nigérians et les voyageurs du monde entier ».

Au mois de février, les compagnies domestiques avaient été très critiquées, après s'être entendues pour fixer le prix minimal d'un billet d'avion à 50 000 nairas, soit plus de 100 euros.

