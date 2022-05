Reportage

Éthiopie: entre Tigréens et Afars, le temps de la discorde

Audio 01:25

L'école primaire d'Erebti, en Éthiopie, bombardée et détruite pendant les affrontements entre les rebelles tigréens du TPLF et les miliciens de la région, le 4 mai 2022. © RFI/Noé Hochet-Bodin

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plus de trois mois d’occupation, les rebelles tigréens du TPLF se sont retirés d’une majeure partie de la région Afar. Avant de partir, ils ont vandalisé cette province pourtant voisine du Tigré. Des établissements publics, des hôpitaux, des maisons ont été saccagés, des individus exécutés ou violés. Les deux communautés étaient pourtant proches jusqu’il y à peu et dépendaient l’une de l’autre. Aujourd’hui, la plaie est grande ouverte côté Afar et il faudra du temps pour la refermer.