Madagascar: une campagne d'opérations gratuites pour lutter contre les fistules obstétricales

Opération délicate d'une patiente atteinte de fistule, du niveau le plus grave (vessie, urètre et colon percés), dans le bloc opératoire du pavillon Sainte Fleur. Le chirurgien Claude Schoenahl forme en même temps qu'il opère ses confrères malgaches de la maternité.

C’est la promesse d’une nouvelle vie pour une trentaine de femmes malgaches: durant quinze jours, dans le cadre de l’opération « Fistula », 28 patientes atteintes de fistules obstétricales vont être opérées gratuitement par deux chirurgiens français, au sein de la maternité publique « pavillon Sainte Fleur » à Antananarivo.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Ces femmes, âgées entre 17 et 42 ans, ont vécu le même parcours: un accouchement dont le travail dure plusieurs jours et qui tourne mal, la perte du bébé et une nécrose des tissus entraînant la destruction des parois entre le vagin et la vessie. La conséquence: une incontinence permanente et à vie ainsi qu’une mise au ban par la communauté.

« Donc vous voyez, je fais une suture entre la vessie et l’urètre, ce qu’on appelle le plan postérieur, avec trois points, explique le chirurgien en salle d’opération. Voilà, ça, c’était la partie la plus difficile de la suture. »

Autour du chirurgien ce jour-là, une équipe de médecins et d’infirmières malgaches. Tous participent aux trois heures d’opération délicate sur une patiente de 37 ans. Le but est de se former à cette chirurgie minutieuse et ultra spécifique qui n’est pas encore pratiquée couramment sur l’île.

Des femmes rejetées par la société

De l’autre côté du couloir, Suzanne, 42 ans, pleure. Elle vient de se faire ausculter par le second chirurgien. Il a donné son accord et elle se fera opérer demain: « Je suis très heureuse. Parce que ma vie n’a été que douleur. Cela fait 22 ans qu’on m’exclut de la société parce que je sens mauvais. Partout, au village, on me surnomme "la dame qui fait toujours pipi". Comme je suis veuve et que je n’ai pas d’enfants, ma famille m’a maudite et m’a souhaité de mourir. J’ai attendu, attendu et ce jour est enfin arrivé. »

Et c’est le Docteur Ludovic Falandry, chirurgien urologue et viscéraliste, qui opérera Suzanne. Il estime que cette opération est une résurrection pour ces femmes: « Parce que ça change complètement la vie, cette femme ne perdra plus les urines. Et puis il y a la guérison sociale. Elle se réinsère dans le village, ça, c'est la vraie guérison. La fistule obstétricale est une urgence sociale. L’incidence psychologique de cette affection est complètement négligée. Si l’on opère trop tard, quand le village sait, et bien on vous rejette, c’est infamant. Donc il faut opérer tôt, dans les trois mois. »

À Madagascar, on estime à plus de 5 000 nouveaux cas par an de fistule obstétricale. Les grossesses précoces et l’absence de suivi obstétrique du fait de l’éloignement des centres de santé en brousse sont des facteurs augmentant les risques de fistules.

