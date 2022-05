Mali: reprise du procès à la CPI de l'ex-commissaire de la police islamique de Tombouctou

Le jihadiste présumé Al-Hassan est poursuivi à la CPI pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de l’occupation de Tombouctou. EVA PLEVIER / ANP / AFP

La parole est désormais à la défense dans le procès d’Abdoulaziz al-Hassan devant la Cour pénale internationale. L'homme est accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre lors de l’occupation de la ville par Aqmi et Ansar Dine en 2012 et début 2013. Le procès s’était ouvert en juillet 2020.