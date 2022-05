RDC: vers la réinsertion de jeunes, anciens miliciens du Kasaï

Ville de Kananga au Kasaï central, RDC. Junior D Kannah/AFP

On retrouve plus de 300 anciens miliciens Kamuina Nsapu, de la province du Kasaï central, parmi les 640 jeunes mis à la disposition du Service national (SN) paramilitaire pour leur réinsertion sociale. Embarqués à bord d’un avion à Lubumbashi et Kananga, ils sont arrivés cette nuit à Kaniama Kasese. Ces jeunes ont intégré un centre de rééducation.