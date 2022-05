Cameroun: coup d'envoi de la CAN de Scrabble francophone

Après la CAN de football, la CAN de... Scrabble ! Le Cameroun accueille, à partir de ce mardi 10 mai 2022, la 6e édition des championnats d'Afrique de Scrabble francophone. Au total, 14 pays ont confirmé leur participation à Yaoundé où une centaine d'athlètes sont attendus.

Ce mardi, les amateurs peuvent venir affronter les meilleurs champions africains. Avec la présence annoncée de l'ancien footballeur Gérémie Njitap, lui-même joueur de Scrabble. Plus qu'un jeu de société et de lettres, le Scrabble est une discipline sportive à part entière qui nécessite entraînement assidu et préparation physique rappelle Amédée Assomo, président de la Fédération camerounaise.

« Vous ne pouvez pas être un bon scrabbleur, dit-il, si vous n'êtes pas physiquement à point. Parce que les parties sont longues. Le Scrabble demande beaucoup de concentration. Tout le monde sait que l'activité intellectuelle est extrêmement énergivore, donc si vous n'avez pas un bon physique, vous ne pouvez pas tenir au Scrabble. »

Longues journées de compétition

Des journées longues de 12 heures de compétition attendent les athlètes. Les joutes proprement dites commencent ce mercredi par une partie de Scrabble Elite classique : « C'est un peu comme l'équivalent du 100 mètres en athlétisme. Les Africains sont en général très férus de cette discipline. Parce que c'est le Scrabble qui oppose deux adversaires. C'est une sorte de combat. Et on la considère comme la reine de la discipline. »

Autres variantes Elite Duplicate, seul face à un ordinateur, Blitz, où la rapidité compte, par paires et enfin le Défi africain, sorte de mort subite. En quête du mot remportant le plus de points. Le Cameroun, terre de Scrabble, trois fois champion d'Afrique et depuis octobre, champion du monde de Scrabble classique avec le titre remporté par Éric Salvador Tchouyo, espère bien remporter cette année un quatrième titre continental.

