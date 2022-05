Libye: la production pétrolière toujours bloquée par l'absence de mécanisme de répartition des revenus

Une raffinerie de pétrole dans la ville de Ras Lanuf, au nord de la Libye, le 11 janvier 2017. Image d'illustration. AFP/Abdullah Doma

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président de la Chambre des représentants en Libye, Aguila Saleh, pose ses conditions pour la reprise de la production pétrolière bloquée depuis plus de trois semaines. Il a assuré à Richard Norland, l'ambassadeur et envoyé spécial américain en Libye, lors d'une rencontre dimanche 8 mai au Caire, que les champs et les terminaux pétroliers seront réouverts une fois qu’un mécanisme de répartition équitable des revenus pétroliers sur toutes les régions du pays sera installé.