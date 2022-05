Procès d’un jihadiste malien devant la CPI: premier témoin pour la défense

Le jihadiste malien Al Hassan Ag Abdoulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (d) suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Tombouctou en 2012 comparaît devant la CPI, le 4 avril 2018. Peter Dejong / POOL / AFP

Le procès d’Abdoulaziz al-Hassan se poursuit à la Cour pénale internationale de La Haye. Le commissaire de la police islamique de Tombouctou, dans le nord du Mali, entre 2012 et 2013, comparaît pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. À l’époque, la ville était occupée par les groupes islamistes Ansar Dine et al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce mardi 10 mai 2022, la défense a interrogé son premier témoin.