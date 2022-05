COP15 à Abidjan: changer les pratiques agricoles pour réduire la désertification

Un agriculteur malien de la région de Mopti. © Samuel Turpin/HCCS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La COP15 sur la désertification et la dégradation des terres se poursuit à Abidjan. Alors que les terres dégradées sont de plus en plus étendues et que la population de la planète ne cesse de croître, comment changer les pratiques pour faire face aux conséquences du changement climatique, comme la raréfaction de l’eau et les baisses de rendements agricoles ? Certains représentants du monde paysan sont venus donner de la voix pour rappeler l’urgence aux grands de ce monde.