Mali: délibéré attendu pour l'économiste Etienne Fakaba Sissoko

Il y a encore au Mali des magistrats courageux. On ne peut pas totalement désespérer de la justice. Je reste confiant mais sans illusion. La réalité que nous vivons aujourd'hui dans ce pays oblige à cela. Il y a une imbrication nette entre la justice et la politique, il y a une instrumentalisation de la justice, il y a une chasse aux sorcières qui est lancée contre certains citoyens engagés. Il y en a qui ont quitté le pays, d'autres sont en prison, d'autres sont poursuivis. [...] C'est sur la base de motifs fallacieux qu'il a est resté en prison pendant plus de trois mois. Il paie la facture de son engagement. Il dérange et pour cela, on a voulu le faire taire, on l'a mis au cachot. Nous espérons de la justice une décision juste : la relaxe. Qu'il soit reconnu non coupable.