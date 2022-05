Sergueï Lavrov effectue une visite plus que diplomatique en Algérie

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a rencontré son homologue algérien Ramtane Lamamra. Le 10 mai 2022. AFP - HANDOUT

Texte par : RFI

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a effectué mardi 10 mai une visite en Algérie pour renforcer le « partenariat » avec cet allié de Moscou et exportateur gazier de plus en plus sollicité par une Europe cherchant à réduire sa dépendance du gaz russe.