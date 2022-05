Togo: au moins huit militaires tués dans attaque dans le nord du pays

C'est la deuxième fois en six mois que le nord du Togo est le théâtre d'une attaque. Ici, des militaires à Dapaong, en février 2020 (illustration).

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, des hommes armés s'en sont pris au poste de sécurité de Kpinkankandi, dans le canton de Kandjouaré à la frontière avec le Burkina Faso. Les autorités togolaises confirment ce mercredi 11 mai, un bilan élevé.

Huit morts et 10 blessés chez les forces de défense et de sécurité. Le bilan a été donné ce mercredi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, le général Damehame Yark.

L'attaque a eu lieu dans la nuit. Les assaillants sont arrivés à moto depuis le Burkina voisin. Certaines sources évoquent une soixantaine d'hommes armés qui s'en sont pris directement au poste de sécurité frontalier. Les échanges de tirs ont duré jusqu'au petit matin.

Des renforts ont été déployés, l'armée togolaise a réagi assez promptement et envoyé des hommes. Mais leur convoi a sauté sur une mine artisanale (IED). Le bilan pourrait s'alourdir. Une source à l'hôpital de la ville de Dapaong confirme que plusieurs soldats y sont arrivés ce mercredi matin.

C'est la deuxième attaque terroriste que subit la région en six mois. La première, dans la localité de Sanloanga, début novembre, avait été repoussée.

