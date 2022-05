Centrafrique: 8 ans après la mort de la journaliste Camille Lepage, l’enquête n’avance pas

On a le sentiment non seulement que ça n’avance pas, mais que la justice a un peu oublié Camille Lepage parce qu’en fait ces dernières années, il n’y a absolument aucun acte d’enquête d’envergure qui a été mené, que ce soit en Centrafrique ou que ce soit par la justice française. Alors le contexte sécuritaire difficile lié à la RCA ou le contexte pandémique ont eu bon dos, il est temps huit ans après que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité soient enfin menées. On le doit à la famille de Camille et on le doit à Camille Lepage.