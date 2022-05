Libye: vers une reprise des exportations de pétrole

Une raffinerie de pétrole dans la ville de Ras Lanuf, au nord de la Libye, le 11 janvier 2017. AFP/Abdullah Doma

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Près d'un mois après la fermeture des principaux terminaux pétroliers situées à l'est et dans le sud du pays, Fathi Bachagha, le Premier ministre désigné par le Parlement, a annoncé que la production et l'exportation pourront reprendre. Ce blocus imposé par des tribus locales coûtait à la Libye 60 millions de dollars par jour. La production devrait reprendre dès que les infrastructures affectées par le blocage seront à nouveau en état de marche.