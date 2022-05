Afrique du Sud: des exercices pour se préparer aux marées noires

Reportage

Que faire en cas de marée noire au large du Cap ? C'est la question que se sont posées toute la semaine plusieurs équipes réunies dans cette ville côtière sud-africaine. Ils ont suivi un entraînement pour apprendre à réagir en cas de pollution.

Reportage au Cap de notre correspondant, Romain Chanson

Il est 8h30 quand l'accident est révélé aux troupes : un porte-conteneurs et un tanker sont entrés en collision. « Il y a une personne portée disparue et un début d'incendie sur le porte-conteneurs, mais on ne connaît pas son ampleur, donc on essaie de récolter plus d'informations », rapporte Vernon Keller, chef des opérations et directeur de l'autorité sud-africaine de la sécurité maritime. « D'habitude on fait ça en vrai, c'est la première fois que je fais une simulation comme celle-ci », raconte le chef des opérations.

Pas de marée noire depuis 2000

La dernière grosse marée noire que la ville du Cap ait connue remonte à l'an 2000 quand un navire-citerne a sombré à côté de Robben Island. Nicholas Sloane, dont l'entreprise est spécialisée dans ce genre d'incidents, était sur place. « Ça s'est produit entre les 22 et 23 juin et les 6 semaines suivantes étaient complètement folles. Il y avait près de 10 000 bénévoles en train de nettoyer les plages et de secourir les pingouins. »

C'est bien parce que cet incident paraît loin qu'il faut relancer les entrainements, rappelle Romain Chancerel, consultant pour l'entreprise brestoise OTRA : « Les équipes changent, les équipements changent aussi, tout comme les protocoles. Donc, ce sont des exercices qu'il faut absolument organiser de façon régulière. »

En Afrique du Sud, le trafic maritime est élevé, ce sont 30 000 navires qui croisent au large des côtes sud-africaines chaque année.

