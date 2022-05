Espagne: vers la réouverture de la frontière marocaine avec Ceuta et Melilla

Une femme traversant la frontière entre Ceuta et le Maroc en mars 2020 avant la fermeture de la frontière. © FADEL SENNA / AFP

L'Espagne et le Maroc se sont entendus sur une réouverture rapide de leurs frontières entre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et le nord du Maroc, fermées depuis deux ans. C'est ce qu'a annoncé mercredi le chef de la diplomatie espagnole, à Marrakech, en marge de la réunion de la Coalition internationale de lutte contre l'organisation jihadiste État Islamique.