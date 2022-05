Sénégal: remous au sein de la coalition Yewwi Askan Wi en vue des législatives

La nouvelle coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» (Libérez le peuple) regroupe notamment les partis d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall. © Charlotte Idrac/RFI

Au Sénégal, alors que les deux principales coalitions de l’opposition viennent de conclure une alliance pour les législatives du 31 juillet face au régime du président Macky Sall, les investitures provoquent des remous. Plusieurs partis et mouvements membres de Yewwi Askan Wi, la coalition créée autour d’Ousmane Sonko et Khalifa Sall, dénoncent ce vendredi des « calculs politiciens » et une procédure « antidémocratique » dans la constitution des listes.