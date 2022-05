Tunisie: l'arrestation d'un restaurateur ambulant révèle les problèmes de la bureaucratie

Audio 01:28

La porte Bab el Khadra où le foodtruck de Habib el Bey s'est installé durant le ramadan. © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Youssefbensaad

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Tunisie, la street food existe à chaque coin de rue, à travers des échoppes de casse-croûte ou encore des marchands ambulants de sandwichs, de mlewis, sorte de crêpes, et de chapatis. Pourtant, lorsque Habib el Bey démarre un food truck à succès pendant le ramadan, il est arrêté, faute d’autorisation. L’affaire a fait polémique dans le pays, car elle révèle le manque de réglementation dans ce secteur qui attirent de plus en plus de jeunes.