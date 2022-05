Burkina Faso: il y a un mois, l'accident de la mine de Perkoa

Audio 01:08

Burkina Faso: mine de zinc de Perkoa, sur le cliché du 13 mai, on voit de l'eau dans les couloirs de la mine. C'est cette eau que les pompes évacuent pour accéder aux huit mineurs captifs depuis un mois. © REUTERS/Anne Mimault

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, cela fait un mois que huit travailleurs de la mine de Perkoa dans la région du centre ouest, six Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien, sont coincés à près de 720 mètres sous terre suite à une inondation. Les secours sont à pied d’œuvre pour évacuer les eaux dans l’espoir de les retrouver. Tout le pays fonde l’espoir que les huit mineurs ont pu regagner la deuxième chambre de refuge qui pourrait les maintenir en vie. Mais plus les jours passent, plus l’espoir s’amenuise.